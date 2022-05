Wife: ఇంట్లో రామాయణం, భార్యకు నిప్పంటించిన సోహెల్, మరదలితో గొడవ జరిగిందని డ్రామా, మ్యాటర్ !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితమే పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు అద్దె ఇల్లు తీసుకుని ఏకాంతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఉదయం పనిమీద బయటకు వెళ్లిన భర్త రాత్రి ఇంటికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో చిన్న విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవ జరిగింది. చిన్న గొడవ పెద్దది అయ్యింది. ఆ సందర్బంలో భార్య ఆమె భర్తకు ఎదురు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. పెళ్లి జరిగి కొన్ని నెలలు కూడా కాకుండానే నా భార్య నాకు ఎదురు చెబుతోందని భర్త ఆవేశంతో ఊగిపోయాడు. ఇంట్లో ఉన్న కిరోసిన్ భార్య మీద పోసి నిప్పంటించాడు. భార్యకు మంటలు వ్యాపించిన వెంటనే అతను కూడా మీద కిరోసిన్ పోసుకుని నిప్పంటించుకోవడం కలకలం రేపింది. తీవ్రగాయాలైన తరువాత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న భర్త అతని భార్య చెల్లెలి కారణంగా గొడవ మొదలైయ్యిందని పోలీసులకు చెప్పాడు. పోలీసుల విచాణలో షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వచ్చాయి.

English summary

Wife: A newly married couple escalated, the husband tried to kill his wife by setting her on fire and then attempted to immolate himself in Delhi.