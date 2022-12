2023లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.. ఇప్పటికే డిసైడైన కంపెనీలు; కరోనాతో కొత్త కష్టం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

చైనాలో కరోనా మహమ్మారి ప్రళయం సృష్టిస్తోంది. చైనాలో మరణ మృదంగం మారుమోగుతున్న క్రమంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ అప్రమత్తం అవుతున్నాయి. మరోపక్క భారతదేశంలో కూడా కరోనా ఆందోళన కనిపిస్తుంది. కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఓమిక్రాన్ బిఎఫ్ 7 ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తమయ్యాయి.

English summary

Again, companies are advising employees to work from home, or in a hybrid model. Few companies in India decided to work from home in 2023. New difficulty with Corona concern to companies.