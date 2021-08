యూఎస్ లో కరోనా కల్లోలం: ఆస్పత్రుల్లో ఆక్సిజన్ కొరత; డెల్టా వేరియంట్ దెబ్బకు ప్రజలు విలవిల

International

oi-Dr Veena Srinivas

యూఎస్ మళ్లీ కరోనా బాధితుల దేశంగా మారింది. అమెరికాలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. మళ్లీ జోరుగా కరోనా కేసులు నమోదవుతున్న తీరు అమెరికాకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. నిత్యం పెరుగుతున్న కరోనా కేసులతో హాస్పిటల్స్ లో రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక తాజాగా కరోనా కేసులు ఆసుపత్రులలో చేరిక పెరగడంతో యూఎస్ దక్షిణ ప్రాంతాలలోని ఆసుపత్రులలో ఆక్సిజన్ సరఫరా సమస్య తలెత్తుతోంది. యూఎస్ దక్షిణ ప్రాంతాలలో చాలామందికి వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ఇంకా పూర్తి కాలేదు .ఈ సమయంలో లక్షలాది అమెరికన్లకు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కరోన వేరియంట్ సోకడంతో వారంతా ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నారు.

English summary

The US has once again become a country of corona victims.Many hospitals in Florida, South Carolina, Texas and Louisiana are suffering from a lack of oxygen. This situation is due to the delta variant.