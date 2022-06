International

పారిస్: బ్యాక్టీరియాలనేవి ఏకకణ సూక్ష్మజీవులు. సాధారణంగా అవేవీ మన కంటికి కనిపించవు. ల్యాబొరేటరీల్లో ఉపయోగించే ఆప్టికల్ మైక్రోస్కోప్ వంటి పరికరాల ద్వారానే వాటిని చూసే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా తక్కువ పరిమాణంలో అంటే 1 నుంచి 5 మైక్రోమీటర్ల పొడవును కలిగివుంటాయవి. ఒక అసాధారణ శరీర నిర్మాణం వాటి సొంతం. ఎలాంటి వాతావరణంలోనైనా అవి జీవించగలవు. అతి శీతల, అతి ఉష్ణ పరిస్థితులను కూడా తట్టుకొని బ్యాక్టీరియాలు మనుగడ కొనసాగించగలవు.

English summary

The bacterium has been found in several locations in Guadeloupe. The largest-known bacterium until now had a maximum length around 750 micrometers.