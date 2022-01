రగిలిన గల్ఫ్ దేశాలు: సౌదీ అరేబియా, యుఏఈపై క్షిపణి దాడులు: తీవ్ర ఉద్రిక్తత

International

oi-Chandrasekhar Rao

అబుధాబి: గల్ఫ్ దేశాల్లో మరోసారి అనిశ్చిత పరిస్థితి నెలకొంది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్-యెమెన్ మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఇరాన్ మద్దతు ఇస్తోన్నట్లుగా అనుమానిస్తోన్న హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు ఎమిరేట్స్‌పై బాంబు దాడికి పాల్పడ్డారు. డ్రోన్లతో వరుసగా బాంబులను సంధించారు. రాజధాని అబుధాబిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు చేశారు. అదే సమయంలో సౌదీ అరేబియాపైనా శక్తిమంతమైన బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించారు. ఈ దాడులకు ఈ రెండు దేశాలు కూడా సమర్థవంతంగా తిప్పి కొట్టాయి.

English summary

The Arab Coalition said it destroyed a ballistic missile launched toward Saudi Arabia's Dhahran Al Janub early Monday, while the UAE said it downed two missiles launched by the Iran-backed Houthis targeting Abu Dhabi.