VIRAL VIDEO:గూస్ బంప్స్ వీడియో, రెండు టైగర్స్ పోరు, రోమాలు నిక్కబొడిచేలా..

International

oi-Shashidhar S

మృగరాజులు కొట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది.. చూడడానికి అయితే భయంగానే ఉంటుంది. సోషల్ మీడియా వచ్చినందున వీడియో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అలా ఓ రెండు పులులు కొట్లాడాయి. ఆ రెండు గాండ్రించాయి. చూడడానికే కాస్త భయం అనిపిచింది. ఆ వీడియోను వన్ ఎర్త్ వన్ లైఫ్ పేరుతో ఇన్ స్టాలో షేర్ చేశారు. ఇంకేముంది తెగ ట్రోల్ అవుతుంది.

ఆ వీడియోకు 'టు టైగర్స్ డెడ్లీ ఫైట్ సీన్' అని క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఆ ఫైట్ ఎక్కడ జరిగిందో కానీ మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ వీడియో మాత్రం తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పటికే 50 వేల వ్యూస్ వచ్చాయి. 1200 లైకులు వచ్చాయి. వీడియో ఓపెన్ చేయగానే ఆ రెండు పులులు గాండ్రించుకుంటూ మరీ కొట్టుకుంటాయి.

ఆ రెండు డబ్ల్యు డబ్ల్యు ఫైట్ చేసినట్టు కనిపించాయి. కాసేపు అలా కొట్టుకున్న తర్వాత.. ఓ పులి వెళ్లిపోతుంటుంది. ఆ వీడియోకు నెటిజన్లు జోరుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నాయి. రెండు బలమైన మృగాలు పొట్లాడుతున్నాయి అని కామెంట్ చేశాయి.

ఇదీ రేర్ అని ఒకరు రాశారు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ఇలాంటిది చూడలేదు.. గూస్ బంప్స్ వీడియో అని రాశారు. ఆ అరుపులు చూస్తే తనకు పిచ్చెక్కుతుందని రాశారు. ఇదివరకు ఊటిలో గల గోల్ప్ కోర్స్ వద్ద పులి సంచరిస్తోన్న వీడియో కూడా వైరల్‌గా మారింది. దీనిని రైల్వే అకౌంట్స్ సర్వీస్‌లో పనిచేస్తోన్న అనంత్ షేర్ చేశారు. అదీ కూడా వైరల్ అయ్యింది.

English summary

video opens to show two tigers viciously jumping at each other. heard and seen growling, scratching and wrestling each other in a bid to seemingly prove their dominance