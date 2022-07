కేంద్ర మంత్రుల రేసులో లక్ష్మణ్ - బండి..!! ఇద్దరిలో దక్కేదెవరికి - ఈ నెలలోనే విస్తరణ..!!

Telangana

కేంద్ర మంత్రివర్గంలో మార్పులు - చేర్పులకు రంగం సిద్దం అవుతోంది. కొందరు మంత్రుల రాజీనామా తో కేబినెట్ లో కొత్త వారితో భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. త్వరలో జరనున్న రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటుగా రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికలను పరిగణలోకి తీసుకొని కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ కూర్పు ఉండనుంది. అందులో భాగంగా.. ఈ ఏడాది డిసెంబరులో గుజరాత్‌, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌, వచ్చే ఏడాది కర్ణాటక, తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్‌, రాజస్థాన్‌ తదితర రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. వీటితో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు త్రిపుర, మేఘాలయ, నాగాలాండ్‌, మిజోరంలోనూ 2023లో ఎన్నికలున్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలకు ప్రాధాన్యత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Central cabinet expansion may take place by end of this month as per reports. Another berth may allot for Telagnana.