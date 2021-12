బీజేపి,టీఆర్ఎస్ ప్రజావ్యతరేక పార్టీలకు బుద్ది చెప్పాలి.!షర్మిళ పార్టీలో చేరిన కమలం,గులాబీ నేతలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : వైయ్యస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ దూసుకెళ్తోంది. వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిళ పాద యాత్ర ప్రభావం తెలంగాణ రాజకీయాలపైన బాగానే చూపినట్టు తెలుస్తోంది. ఇదే వారంలో ఎక్కడ పాదయాత్ర ఆపారో అక్కడనుంచే మళ్లీ మొదలు పెట్టేందుకు రంగం సిద్దం చేస్తున్నారు వైయస్ షర్మిళ. ఈ నేపధ్యంలో తెలంగాణ వైయ్యస్సార్ పార్టీలో టీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు చేరిపోయారు. పాదయాత్ర మళ్లీ పునఃప్రారంభం కానున్న సందర్బంగా మొదలైన చేరికలు పార్టీకి మంచి బూస్టర్ లా పరిణమంచినట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Leaders of TRS and BJP have joined the Telangana ysr party. The additions, which began on the eve of the resumption of the Padayatra, seem to have turned out to be a good booster for the party.