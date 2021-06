టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డికి సవాళ్ళ స్వాగతం..తెలంగాణా కాంగ్రెస్ లో లుకలుకల పర్వం, రేవంత్ కి రిస్కీ టాస్క్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డిని నియమించడంతో క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు జోష్ లో ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ నాయకులు చాలామంది తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పార్టీనే నమ్ముకుని మొదటి నుంచి పనిచేసిన సీనియర్లు ఎంతో మంది ఉండగా రేవంత్ రెడ్డిని టీపీసీసీ చీఫ్ గా నియమించడం సరైన నిర్ణయం కాదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ రేవంత్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ లో ఆధిపత్య పోరు, వర్గ విబేధాలు రేవంత్ నియామకంతో మరోమారు తెర మీదకు వస్తున్నాయి.

English summary

With the appointment of Revanth Reddy as the TPCC chief, revanth has to face many challenges .At the same time, many senior leaders in the Congress party are deeply impatient. differences betweem Congress leaders are coming to the fore again .