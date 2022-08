బీజేపీలో చేరిక వార్తలను ఖండించిన సినీనటి జయసుధ.. ఏమన్నారంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నటి జయసుధ బిజెపిలో చేరుతారని, తాజాగా ఆమెతో బిజెపి నేతలు జరిపిన సంప్రదింపుల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. విజయశాంతి కి పోటీ గా పార్టీలోకి జయసుధ ఎంట్రీ ఖాయమని చర్చ జరుగుతున్న తరుణంలో,సినీ నటి జయసుధ ఆగస్ట్ 21న బీజేపీలో చేరుతున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను ఖండించారు.

English summary

Denying the news of joining the BJP, film actor, politician Jayasudha made it clear that she has no intention of contesting any election. She said that she is not joining BJP on August 21.