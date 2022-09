పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్ వద్ద ఫ్లెక్సీల కలకలం.. ఏమైనా ప్రకటిస్తారా? అమిత్ షా, కేంద్రం టార్గెట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో తొలిసారిగా తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు అట్టహాసంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో ఈ రోజు బీజేపీ సర్కారు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించ తలపెట్టిన తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లను చేసింది. ఉత్సవాలకు ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా హాజరుకానున్నారు. జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.

English summary

There was a flurry of flexis at the parade ground where the Telangana Liberation Day was being held. Flexi was organized targeting Amit Shah and the Centre. Asked if Amit shah would give anything to Telangana this time.