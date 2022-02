రాహుల్ పై వ్యాఖ్యలు కేసీఆర్ కు అస్త్రాలు ఎలా అవుతాయి?సీఎం టార్గెట్ ఖచ్చితంగా అతడే.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఊహించని పరిణామాలు చోటు చేసుకునే వ్యవస్థ రాజకీయ రంగం మాత్రమే.!అధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి, రాబోవు ఎన్నికల్లో మళ్లీ అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవడానికి సర్కస్ విన్యాసాలను మించి కష్టపడుతుంటారు రాజకీయ నేతలు. అందులో సంబంధం ఉన్న అంశాలే కాకుండా అసలు ఏమాత్రం సంబంధం లేని అంశాంలకు ప్రతిస్పందిస్తూ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్శించేందుకు, ప్రసార మాద్యమాల్లో ప్రచారం పొందేందుకు, అసలు రాజకీయ నేతల క్రెడిబిలిటీకి తావివ్వకుండా తెగ కసరత్తులు చేస్తుంటారు. తెలంగాణ సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు అచ్చం ఇలాంటి అంశాన్ని నెత్తిన వేసుకుని ప్రజల ప్రతిస్పందన కోసం, వెన్నెల కోసం ఎదురు చూస్తున్న చెకోర పక్షిలా ఎదురుచూస్తున్న పరిణమాలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తాజాగా చోటు చేసుకున్నాయి.

English summary

Since the BJP CM has made inappropriate remarks on Rahul Gandhi, it makes sense for the Congress ranks to be concerned, condemn those remarks and demand an apology. But the response of Telangana CM Chandrasekhar Rao, who has nothing to do with the Assam CM, his remarks, Rahul Gandhi or the Congress party, turned out to be ridiculous.