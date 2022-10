''మ్యాచ్ ముగిసింది''... పత్తా లేని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్, అజారుద్దీన్!!

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

మణికట్టు మాయాజాలంతో అద్భుతమైన బ్యాట్స్ మెన్ గా పేరుతెచ్చుకున్న మహ్మద్ అజహరుద్దీన్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా కూడా ''మాయాజాలం'' చేస్తున్నారని క్రికెట్ అభిమానులు ముక్త కంఠంతో ఆరోపిస్తున్నారు. హైద‌రాబాద్ ఉప్ప‌ ల్ స్టేడియంలో ఇండియా వ‌ర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మ‌ధ్య సెకండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా టికెట్ల అమ్మ‌కానికి సంబంధించి సెప్టెంబరు 22వ తేదీన ఎంత‌టి ర‌గ‌డ జ‌రిగిందో ఎవ‌రూ మ‌ర్చిపోలేదు.

English summary

Cricket fans are openly accusing Mohammad Azharuddin, who is known as an amazing batsman with wrist magic, of doing magic'' even as the president of the Hyderabad Cricket Association.