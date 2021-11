వరి కొనుగోలు కేంద్రం నిర్ణయిస్తే ఇక కేసిఆర్ బోడి పెత్తనం ఎందుకు.?రైతు వేదన దీక్షలో నిలదీసిన షర్మిళ

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వరి కొనుగోలు విషయంలో ఒకరి మీద ఒకరు నెపం మోపుకుంటూ అన్నం పెట్టే రైతన్న నోట్లో సున్నం కొడుతున్నారని వైయ్యస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయ‌స్ ష‌ర్మిళ ధ్వయెత్తారు. రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం వ‌రిధాన్యం కొన‌బోమ‌ని చెబుతున్న నేప‌థ్యంలో రైతుల‌కు అండ‌గా నిలిచేందుకు వైయ్యస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ ఆధ్వ‌ర్యంలో వైయ‌స్ ష‌ర్మిల ధర్నా చౌక్ వ‌ద్ద "రైతు వేద‌న" నిరాహార దీక్షకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్బంగా కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వ వైఖరిని, తెలంగాణ రాష్ట్ర విధానాలను ఎండగట్టారు. వరి కుప్పల మీదే రైతులు చచ్చిపోతున్నా ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుకు మాత్రం చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదని షర్మిళ మండిపడ్డారు.

English summary

ysr Telangana Party has started a 'Raitu Vedana' hunger strike to support the farmers in the wake of the state government saying that the grain is barren.