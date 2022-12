టీపిసీసీలో పదవుల పందేరం!జంబో కార్యవర్గంలో లోపాలు!ఉదయ్ పూర్ డిక్లరేషన్ వరంగా మారిందా?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీని కష్టాలు నీడలా వెంటాడుతున్నాయి. రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ముప్పేట దాడి చేయడమే కాకుండా అంతర్గత కలహాలతో కకావికలం అవుతున్న తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి జంబో కార్యక్రవర్గం శరాఘాతంగా మారింది. అంతే కాకుండా పాత కొత్త కలయికతో జంబో కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసి పార్టీని బలోపేతం చేయాలన్న అదిష్టానం ఆదేశాలను అమలు చేయకుండా కొంత మంది నేతలు పదవుల పందేరాలకు శ్రీకారం చుట్టారని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

Congress workers are alleging that some of the leaders have started to hold positions without implementing the orders of Aicc to strengthen the party by forming a jumbo working group by combining the old and the new.