మోది,కేసీఆర్ గంజి మీద వాలుతున్న ఈగలు.!అధికారం కోసం డ్రామాలాడుతున్నారన్న పొన్నాల.!

హైదరాబాద్ : నిన్నటి రోజు ప్రజాస్వామ్యంలో చీకటి రోజని, ప్రధాని మోదీ వచ్చినప్పుడు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు తప్పించుకుని పొరుగు రాష్ట్రానికి వెళ్లడం అత్యంత దుర్మార్గమని మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు, పొన్నాల లక్ష్మయ్య పేర్కొన్నారు. సాంప్రదాయ బద్దంగా ప్రధానికి స్వాగతం పలికి, అధికారిక సమావేశంలో పాల్గొని ఉండాల్సిందిన్నారు పొన్నాల. ఢిల్లీ వెళ్ళితే ప్రధాని అప్పోయింట్మెంట్ లేదని సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు చెబుతారని, ఇక్కడికి ప్రధాని మోడీ వస్తే సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు అందుబాటులో ఉండరని, ఇదెక్కడి వ్యవహారమన్నారు పొన్నాల.

Former PCC president Ponnala Lakshmaiah said it was "extremely wrong" for CM Chandrasekhar Rao to escape and go to a neighboring state when Prime Minister Modi arrives.