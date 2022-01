పిల్లల్లో కరోనా కొత్త లక్షణాల గుర్తింపు; గాంధీ ఆస్పత్రిలో కరోనాతో చేరిన ఐదుగురు చిన్నారులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి భారతదేశంలో తన పంజా విసురుతోంది. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వ్యాప్తి కారణంగా కరోనా మహమ్మారి కేసులు విజృంభిస్తున్నాయి. తేలికపాటి లక్షణాలతో ఒమిక్రాన్ కొనసాగుతున్నా ముందు ముందు దీని ప్రభావం ఏవిధంగా ఉంటుందో అన్న ఆందోళన సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. ప్రస్తుతం పిల్లల పైన కూడా కరోనా ప్రభావం చూపిస్తుంది.

English summary

Corona has an effect on children. New symptoms such as abdominal pain and headache appear. Five children with corona are currently being treated at Gandhi Hospital.