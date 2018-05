హైదరాబాద్: కర్నాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎక్కువ వరకు ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు హంగ్ వస్తాయని తెలిపాయి. రెండు మూడు సర్వేలు మాత్రం బీజేపీ లేదా కాంగ్రెస్ స్పష్టమైన మెజార్టీతో గెలుస్తుందని వెల్లడించాయి. ఈ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు.

ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్‌లో వస్తున్న కర్నాటక ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలను అర్థం చేసుకోవడం కంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విషయం మరొకటి లేదని పేర్కొన్నారు. రెండు చానల్స్ బీజేపీ అంటుంటే, మరో రెండు ఛానల్స్ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందని చెబుతున్నాయని, మరికొన్ని హంగ్ వస్తున్నాయని చెబుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

కాగా, శనివారం ఓటింగ్ ముగియగానే వెల్లడైన ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలు ఉత్కంఠకు తెరలేపాయి. ప్రముఖ సంస్థలు నిర్వహించిన సర్వేల్లో హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడే అవకాశాలున్నట్లు తేల్చాయి. సొంతంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకునేలా ఏ పార్టీకీ సంపూర్ణ మెజారిటీ రాకపోవచ్చని స్పష్టం చేశాయి.

Nothing can be more confusing than watching the Karnataka exit poll predictions on English news channels 😀



Two channels calling it for BJP & two others to Congress. Looks like the exit polls are hung too 😝