రాజ్ భవన్ వర్సెస్ ప్రగతి భవన్.!యవ్వారం బాగా ముదిరింది.!చివరికి జరిగేది అదేనా.?

దేశంలో పరిపాలనా వ్యవస్ధ, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు ప్రజాస్వామ్యానికి రెండు కళ్లుగా వ్యవహరిస్తుంటారు రాజకీయ మేధావులు. రాజకీయ వ్యవస్ధలను సరైన గాడిలో నడపడానికి ఈ రెండు వ్యవస్ధలు కీలక భూమిక పోషిస్ధాయంటారు.

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : గొడ్డొచ్చిన వేళ, ఇంటికి కోడలొచ్చిన వేళ అనే నానుడిని జరిగే శుభాలను బట్టి సంభోదిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గవర్నర్ వచ్చిన వేళ అనే కొత్త అంశం పట్ల కూడా తాజాగా చర్చ జరుగుతుంది. ఈ చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో మరింత ఆసక్తిని రేపుతోంది. తెలంగాణ గవర్నర్ గా తమిళిసై సౌందరరాజన్ బాద్యతలు చేపట్టిన దగ్గరనుండి ప్రభుత్వంతో అనుకోని వివాదాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. అనేక అంశాల్లో కావాలనే గవర్నర్ జోక్యం చేసుకుంటున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు తీవ్రంగా ఆరోపిస్తుంటే గవర్నర్ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం చులకనగా చూస్తుందంటున్నారు గవర్నర్.

English summary

Ever since Tamilisai Soundararajan took charge as the Governor of Telangana, unexpected conflicts with the government have been coming to light. The governor says that the government is looking down on the governor's system if the government sources are seriously alleging that the governor is interfering in many matters.