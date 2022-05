ఢిల్లీకి వెళ్లి తల దించుకొని వచ్చిన సన్నాసి కేసీఆర్.!వరి కొనుగోలు అంశంలో షర్మిళ ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుపై వైయస్సార్ టీపి అద్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిళ మరోసారి మండి పడ్డారు. కేంద్రంతో వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయించడంలో సీఎం ఘోరంగా విఫలం చెందారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ప్రజా సంకల్ప పాద యాత్రకు స్వల్ప విరామం ఇచ్చిన షర్మిళ లోటస్ పాండ్ లో ప్రభుత్వ విధానాలపై ధ్వజమెత్తారు. పంట పండించడం ఒక ఎత్తు అయితే, అమ్ముకోవడం మరో ప్రహసనంగా మారిందని, వరి దాన్యం అమ్మకం అంశంలో రైతు కంటతడిపెడుతున్నాడని షర్మిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

English summary

YSRCP president YS Sharmila has once again lashed out at Telangana CM Chandrasekhar Rao. The CM was outraged that he had failed miserably in procuring paddy grain with the Center.