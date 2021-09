అమానుషం: గ్రామ సమస్యలపై ప్రశ్నిస్తే.. బూటు కాలితో తన్నిన సర్పంచ్(వీడియో)

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: గ్రామంలోని సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరిన ఓ వ్యక్తిపై స్థానిక సర్పంచ్ దారుణానికి తెగబడ్డాడు. ఏకంగా బూటుకాలుతో ఎగిరి తన్నాడు. ఈ అమానుష ఘటన తెలంగాణలోని వికారాబాద్ జిల్లా మర్పల్లి మండలం దామస్తపూర్‌లో చోటు చేసుకుంది.

ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. దామస్తాపూర్ గ్రామానికి చెందిన పిట్టల శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి గ్రామ పంచాయతీలో ఊరికి సంబంధించిన సమస్యల్ని ప్రస్తావించాడు. గ్రామ సమస్యలు చాలా వున్నాయ్.. నీటి సమస్య, డ్రైనేజి సమస్య వంటివాటి మీద ద‌ృష్టి పెట్టాలని దామస్తాపూర్ సర్పంచ్‌కు పిట్టల శ్రీనివాస్ మొరపెట్టుకున్నాడు.

అక్కడే రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన ఒక గొడవ కోసం పంచాయితీ పెట్టిన సర్పంచ్ జైపాల్ రెడ్డి.. నీకెందుకు రా? అంటూ కొట్టడం.. బూటుకాలితో బురదలో వేసి తన్నడం మొదలు పెట్టాడు. ఆ తర్వాత అతడి తలపై కొట్టాడు. దీంతో దిగ్భ్రాంతికి గురైన పిట్టల శ్రీనివాస్.. గ్రామ సమస్యలు అడగడానికి వస్తే ఇట్లా తనను కొట్టి వెళ్లగొడతారా? అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. అనంతరం పోలీస్ స్టేషన్ కు శ్రీనివాస్ వెళ్లి సర్పంచ్ మీద ఫిర్యాదు చేశాడు. మర్పల్లి ఎస్ఐ వెంకట శ్రీనుకు తన ఫిర్యాదును సమర్పించాడు. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#TRS sarpanch kicks and beats up local after he questions drainage and water issues in his village. Incident at Damasthapur village, Marpally mandal in #Vikarabad district. Local files police complaint against sarpanch Jaipal Reddy. pic.twitter.com/o7EAk4L8du