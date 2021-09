Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్‌పై వైఎస్సార్‌టీపీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక కారణంగానే కేసీఆర్‌కు దళితులపై ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందని విమర్శించారు. ఎస్సీ,ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధులు సగం కూడా ఖర్చు చేయని కేసీఆర్... ఓట్ల కోసమే దళిత బంధు తీసుకొచ్చారని మండిపడ్డారు. ఏనాడు అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి దండ వేయని దొర ఇప్పుడు పొర్లు దండాలు పెడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇకనైనా డ్రామాలు ఆపి ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలన్నారు.

YS Sharmila said that will bring the Rajanna kingdom in Telangana | Oneindia Telugu

YSRTP chief YS Sharmila has lashed out at Telangana Chief Minister KCR. KCR, who did not spend even half of the SC and ST sub-plan funds, was brought Dalith Bandhu scheme just for their community votes.