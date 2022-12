health tips: ఏ వయసు వాళ్లైనా యంగ్ గా కనిపించాలంటే హెల్త్ మంత్ర ఇదే!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

వాకింగ్ చేయలేకపోతున్నారా? కనీసం ఎక్సర్సైజులు, యోగాలు చేయడానికి కూడా కుదరటం లేదా? అయితే ఇటువంటి వారు సైక్లింగ్ చేసినా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయని అనేక అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రతి రోజు సైకిల్ తొక్కితే పదేళ్ల వయసు వెనక్కి పోతుందని స్వీడన్ కు చెందిన పలువురు సైంటిస్టులు తమ అధ్యయనంలో వెల్లడించారు.

English summary

Cycling is the health mantra to look young at any age. Doctors say that if you do cycling, your age will decrease by ten years. They say they will be active all day.