vastu tips: ఇంట్లో దొంగతనాలకు వాస్తు దోషాలకు లింక్.. ఈ దోషాలుంటే తక్షణం సరిదిద్దుకోండి

Dr Veena Srinivas

వాస్తు నియమాలకు అనుగుణంగా లేని ఇల్లు కొన్నిసార్లు దొంగతనాలకు గురవుతుంటాయి. ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు, తలుపుల సంఖ్య కూడా ఇంట్లో జరగనున్న దొంగతనాలకు సంకేతంగా నిలుస్తుంది. వాస్తు శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం ఇల్లు నిర్మించుకోవాలి. అంతేకాదు తలపుల సంఖ్యను కూడా వాస్తు నియమాలకు అనుగుణంగానే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇంటి యజమాని తప్పనిసరిగా తలుపుల పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రతి ఇంట్లోనూ తలుపుల స్థానం, పరిమాణం మరియు తలుపుల సంఖ్య పై దృష్టి పెట్టాలి.

home thefts happens sometimes with vastu defects.. Correct these errors immediately. If gold and cash are kept in the north, west and northwest directions, there is a possibility of theft.