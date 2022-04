vastu tips: ఇంట్లో ఈ వస్తువులు ఉంటే ఎప్పుడూ చిరాకులు,ఆర్ధికఇబ్బందులు.. వీటికి దూరంగా ఉండండి!!

Feature

Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం రూపొందించబడిన, అలంకరించబడిన, శుభ్రంగా ఉన్న ఏదైనా ఇల్లు ఆనందం, ఆరోగ్యం, సంపద మరియు అదృష్టాన్ని కలిగి ఉంటుంది. భారతీయ వాస్తు చైనీస్ ఫెంగ్ షుయ్‌తో చాలా సారూప్యతలను పంచుకుంటుంది. వాస్తు శాస్త్రంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మన ఇంటిలో కొన్ని నియమాలను పాటించడం ద్వారా సహజ సానుకూలమైన శక్తి ఇంటికి లభిస్తుంది. మీరు వాస్తు పద్ధతులను అనుసరించి మీ ఇంట్లో వస్తువులను ఉంచినట్లయితే, మీ జీవితంలో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు ఖచ్చితంగా ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణుల స్థిరమైన నమ్మకం.

vastu tips: ఇంటి శుభ్రతకు వాస్తు.. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మీ ఇంట్లోనే మహాలక్ష్మి నివాసం!!

English summary

Architectural flaws can create problems at home and unhappiness in the family. Household items also have an impact on our lives. So make sure the house is free of unwanted objects which are unfriendly to Vastu