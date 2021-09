వీడియో : బంధువని వచ్చి పసిబిడ్డను ఎత్తుకెళ్ళిన మహిళ; సీసీ టీవీలో దృశ్యాలు, మచిలీపట్నంలో ఘటన

Andhra Pradesh

అభం శుభం తెలియని,పసికందులు అపహరణలకు గురవుతున్న ఘటనలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆందోళన కలిగిస్తుంది . చిన్నారుల అపహరణలపై ఆసుపత్రి వర్గాలను ఎంతగా అలర్ట్ చేస్తున్నా ఎక్కడో ఒకచోట నిత్యం పసికందుల అపహరణ కొనసాగుతూనే ఉంది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాస్త ఏమరపాటుగా ఉన్నా ఆసుపత్రుల నుండి చిన్నారులను అపహరించుకుపోతున్న ఘటనలు తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోత మిగులుస్తున్నాయి. ఇటీవల ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం వైద్యశాలలో చిన్నారి అపహరణ ఘటన చోటు చేసుకోగా తాజాగా మచిలీపట్నంలో మళ్ళీ అలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది.

A Seven-day-old baby has been abducted from a hospital in Krishna district. Hinduja named woman has given birth to a baby in Machilipatnam Hospital.The baby was abducted by a woman who came as relative.Police search based on CCTV footage.