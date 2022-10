కేసీఆర్ దగ్గర ఇప్పుడు సమాధానం లేదు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాజ‌కీయాల్లో ఆరితేరారు. వ్యూహాలు ప‌న్న‌డంలో 'గండ‌ర గండ‌డు'గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ అధినాయ‌క‌త్వంతో టీఆర్ఎస్‌ను విలీనం చేస్తాన‌ని చెప్పి హైద‌రాబాద్‌లో విమానం దిగ‌గానే 'నై నై' అని చెప్పేంత గ‌డుసుత‌నం ఉంది. ద‌ళితుణ్ని ముఖ్య‌మంత్రిని చేస్తాన‌ని చెప్పి అధికారం ద‌క్క‌గానే తానే ముఖ్య‌మంత్రి అయ్యేంత సామ‌ర్థ్యం ఉన్న‌ కేసీఆర్ అంత ఆషామాషీగా పార్టీ పేరు మార్పు అంశంపై నిర్ణ‌యం తీసుకోర‌ని ఆయ‌న స‌న్నిహితులు గ‌ట్టి న‌మ్మ‌కంతో ఉన్నారు. తెలంగాణ అంటే కేసీఆర్‌, కేసీఆర్ అంటే తెలంగాణ‌గా మారిపోయిన వాతావర‌ణంలోకి అనూహ్యంగా భార‌త్ రాష్ట్ర స‌మితిని తీసుకువ‌చ్చారు.

English summary

It will take a lot of time to insert the name of BRS into the national politics and to get the name of Bharat Rashta Samiti on the lips of 140 crore people.