జే బ్రాండ్ మద్యంపై పోరు..టీడీపీ నేతల గృహనిర్బంధాలు; భగ్గుమన్న తెలుగు తమ్ముళ్ళు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కల్తీ నాటుసారా, జే బ్రాండ్ మద్యం విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. అసెంబ్లీలో కల్తీ నాటుసారా,జే బ్రాండ్ మద్యంపై చర్చ పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను సస్పెండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి తెలిసిందే. తాజాగా కల్తీ నాటుసారా, జే బ్రాండ్ మద్యం తాగి సంభవించిన మరణాలపై ఎక్సైజ్ శాఖ కార్యాలయం వద్ద నిరసన తెలియ చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్ణయించింది. దీంతో ఎక్సైజ్ శాఖ కార్యాలయం వద్దకు టిడిపి నేతలు రాకుండా ముందస్తు గృహనిర్బంధం చేశారు.

English summary

TDP leaders decided to stage a protest at the Excise Department office over J brand liquor, was placed under house arrest earlier. Atchannaidu, Bonda Uma, Gadde Rammohan and others have expressed their displeasure with the Jagan govt.