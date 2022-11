ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన నిర్ణయం - జడ్జీల్లో భేదాభిప్రాయాలు..!!

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: రిజర్వేషన్లల్లో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులకు 10 శాతం రిజర్వేషన్లను కల్పించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటీషన్లపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. 10 శాతం ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాను సమర్థించింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విద్యాసంస్థలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు 10 శాతం రిజర్వేషన్‌ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తూ రాజ్యాంగంలో చేపట్టిన 103వ సవరణకు సుప్రీంకోర్టు ఆమోదం తెలిపింది.

English summary

Five-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.