బ్రిటీష్ విద్య సర్వెంట్ క్లాస్ తయారీకే: మార్పు అవసరం, నూతన విద్యా విధానంపై ప్రధాని మోడీ

న్యూఢిల్లీ: బ్రిటీష్ వారు ప్రవేశపెట్టిన విద్యా విధానంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బ్రిటీష్ వారి స్వంత ప్రయోజనాలను సంతృప్తి పరచడానికి సేవకుల తరగతిని అభివృద్ధి చేయడానికే దేశానికి విద్యా వ్యవస్థను అందజేశారని, అందులో ఎక్కువ భాగం తాకబడలేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గురువారం పేర్కొన్నారు.

The focus of the National Education Policy is India’s youth. pic.twitter.com/oku2goDkwV — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2022

'బ్రిటీష్ వారు తమ అవసరాలను తీర్చడానికి ఒక సేవక తరగతిని సిద్ధం చేయడానికి ఈ విద్యా విధానాన్ని అందించారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత అందులో కొన్ని మార్పులు వచ్చాయి కానీ చాలా మిగిలి ఉన్నాయి' అని ప్రధాని మోడీ అన్నారు.

గురువారం ప్రధాని మోడీ తన లోక్‌సభ నియోజకవర్గం వారణాసిని సందర్శించారు. యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ (UGC), బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంతో కలిసి విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన మూడు రోజుల అఖిల భారతీయ శిక్షా సమాగాన్ని ప్రారంభించారు.

Varanasi, Uttar Pradesh | Prime Minister Narendra Modi inaugurates Akshaya Patra Mid-Day Meal Kitchen which will have a cooking capacity of 1 lakh students pic.twitter.com/dZHEsHJor5 — ANI (@ANI) July 7, 2022

నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ (ఎన్‌ఇపీ) అమలుపై ఇక్కడ జరిగిన సదస్సులో మోడీ మాట్లాడుతూ.. ఈ వ్యవస్థ కేవలం డిగ్రీ హోల్డర్‌లను మాత్రమే కాకుండా, దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అవసరమైన మానవ వనరులను కూడా సృష్టించాలని అన్నారు.

విద్యా విధానాన్ని హైలైట్ చేస్తూ.. 'జాతీయ విద్యా విధానం వెనుక ఉన్న పునాది లక్ష్యం విద్యను సంకుచిత ఆలోచన-ప్రక్రియ పరిమితుల నుంచి బయటకు తీసుకురావడం, 21వ శతాబ్దపు ఆధునిక ఆలోచనలతో దానిని ఏకీకృతం చేయడం' అని ప్రధాని మోడీ అన్నారు.

The National Education Policy aims at catering to the needs of the 21st century and making India a hub for research as well as innovation. pic.twitter.com/bJy1ZKXewb — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2022

'మనం యువతను డిగ్రీలతో తయారు చేయవలసిన అవసరం లేదు. మన విద్యా విధానం దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అవసరమైన మానవ వనరులను సిద్ధం చేస్తూనే దేశానికి ఉపయోగపడాలి' అని ఆయన అన్నారు.

"కొత్త జాతీయ విద్యా విధానం కోసం, దేశంలోని విద్యా రంగంలో ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలపై కూడా పని జరిగింది. ప్రాంతీయ భాషలలో విద్యకు ఎన్ఈపీ మార్గం సుగమం చేస్తోంది. సంస్కృతం వంటి ప్రాచీన భారతీయ భాషలను కూడా ముందుకు తీసుకువెళుతున్నారు" అని ప్రధాని అన్నారు. .

ప్రభుత్వం, విశ్వవిద్యాలయాల మధ్య సహకారాన్ని సిఫార్సు చేశారు ప్రధాని. సమర్థత ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి, సలహాలను అందించడానికి వారిని ప్రోత్సహించారు. "యూనివర్శిటీకి 50-100 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మీరు సమస్యలు, వనరులు, పరిష్కారాలను గుర్తించాలి," అని ఆయన అన్నారు. విద్యార్థులు ఈ ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ప్రభావాన్ని పరిశోధించవచ్చు.

మారుతున్న ప్రపంచానికి అనుగుణంగా విద్యావిధానం విద్యార్థులను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. "రాబోయే 15-20 సంవత్సరాలలో, భారతదేశం ఈ పిల్లల చేతుల్లో ఉంటుంది. మనం వారిని ఎలా సిద్ధం చేస్తున్నామో ఆలోచించాలి. ఇది మా గొప్ప బాధ్యత అని మోడీ అన్నారు.

గతంలో ప్రభుత్వం మాత్రమే ప్రమేయం ఉండే స్పేస్ టెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లోకి ప్రైవేట్ సంస్థలను ప్రవేశపెట్టడంపై మోడీ చర్చించారు. గతంలో వారికి అందుబాటులో లేని రంగాలలో ఇప్పుడు స్త్రీలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారన్నారు.

దేశంలో అనేక కొత్త కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు, ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు ప్రారంభమవుతున్నాయని, 2014 తర్వాత మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య 55 శాతం పెరిగిందని పీటీఐ తన నివేదికలో పేర్కొంది.

వారణాసిలోని ఎల్‌టి కళాశాలలో అక్షయ పాత్ర మిడ్ డే మీల్ కిచెన్‌ను కూడా ప్రధాని మోడీ ఆవిష్కరించారు. సుమారు లక్ష మంది విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం వండి పెట్టే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది.

మరోవైపు, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతూ.. 'భారతదేశం కోవిడ్ మహమ్మారి నుంచి వేగంగా కోలుకోవడమే కాకుండా, ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా అవతరించింది. మేము ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద స్టార్టప్ పర్యావరణ వ్యవస్థ" అని ప్రధాని మోడీ అన్నారు.

