మళ్ళీ కరోనాకేసుల బిగ్గెస్ట్ జంప్: 5వేలను దాటిన తాజాకేసులు; ఆ రెండు రాష్ట్రాలలోనే అధికం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న పరిస్థితి కలిగిస్తుంది. స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులతో 4,000 సమీపంలో నమోదవుతున్న కరోనా కేసులు ఒక్కసారిగా పెరిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. తాజాగా దేశంలో 5 వేలకు పైబడి కరోనా కేసులు నమోదు అవుతున్న పరిస్థితి నాలుగవ వేవ్ పై ఆందోళనకు కారణంగా మారింది

English summary

Corona fear has started again in India. There is a situation where more than 5 thousand corona cases are being registered. Maharashtra and Kerala have the highest number of corona cases.