కరోనా నాల్గవవేవ్ ఆందోళన: ముంబైలో కరోనాకేసుల్లో భారీ జంప్.. కానీ రిలీఫ్ ఏంటంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో గత కొద్ది రోజులుగా కరోనా కేసుల పెరుగుదల ఆందోళన కలిగిస్తుంది. మహారాష్ట్రలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు నాలుగవ వేవ్ వస్తుందా అన్న అనుమానాలకు కారణం గా మారాయి. మహారాష్ట్రలో సోమవారం 1,036 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆదివారం కొత్త కేసుల వారానికి సగటున 1,000 కేసుల మార్కును దాటింది. ఫిబ్రవరి 26 నుండి కొత్త కేసుల ఏడు రోజుల సగటు ఇదే అత్యధికం.

English summary

The corona fourth wave tension continues in Mumbai. A huge jump is seen in corona cases. But the severity low in the cases seems to be a relief.