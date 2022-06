బాబోయ్.. 17వేలను దాటిన కరోనా కొత్తకేసులు; నిర్లక్ష్యం చేస్తే మరో ఉప్పెన.. బీ అలెర్ట్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. నిత్యం పెరుగుతున్న కేసులతో దేశంలో కొత్త ఆందోళన మొదలైంది. కరోనా ఫోర్త్ వేవ్ వస్తుందా అన్న అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. గత 24 గంటల్లో దేశంలో 17,000 కంటే ఎక్కువ కొత్త కేసులు నమోదవడంతో భారతదేశం యొక్క క్రియాశీల కోవిడ్-19 కేసుల సంఖ్య శుక్రవారం 88,284కి పెరిగిందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 19 నుండి దేశంలో 22,270 ఇన్‌ఫెక్షన్లు నమోదైనప్పటి నుండి రోజువారీ కోవిడ్-19 కేసులలో ఇది అతిపెద్ద స్పైక్ అని చెప్పవచ్చు.

English summary

Corona new cases crossed 17 thousand in India are the concern of Fourth Wave in the country. It is suggested to be alert even with the increase of cases. It is said that there is a risk of another surge if neglected.