Delhi Gang Rape : 9 ఏళ్ల బాలికపై పూజారి,మరో ముగ్గురు గ్యాంగ్ రేప్, హత్య.. కేసులో కీలక పరిణామం

India

oi-Srinivas Mittapalli

ఢిల్లీ కంటోన్మెంట్ పరిధిలోని ఓల్డ్ నంగల్ 9 ఏళ్ల బాలికపై గ్యాంగ్ రేప్,హత్య కేసును క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులకు బదిలీ చేశారు.వేగవంతమైన,శాస్త్రీయపరమైన విచారణ కోసం కేసును క్రైమ్ బ్రాంచ్‌కు బదిలీ చేసినట్లు ఢిల్లీ పోలీస్ పీఆర్వో చిన్మయ్ బిశ్వాల్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ రాకేశ్ అస్తానా ఆదేశాలిచ్చినట్లు వెల్లడించారు. బాధిత బాలిక కుటుంబాన్ని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పరామర్శించిన కొద్దిసేపటికే ఈ కేసు బదిలీ జరిగింది.

దారుణం: 9 ఏళ్ల బాలికపై 55 ఏళ్ల పూజారి,ముగ్గురు సిబ్బంది అత్యాచారం,హత్య...

English summary

The case of gang-rape and murder of a 9-year-old girl in Old Nangal in Delhi Cantonment has been transferred to the Crime Branch police, Delhi Police PRO Chinmay Bishwal said.