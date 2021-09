Friends: పీజీలోకి రమ్మనిచెప్పి నలిపేసిన ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్, లిక్కర్ పార్టీ ? రూమ్ లో !

India

oi-Mallikarjuna

కోల్ కత్తా: ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న యువతి, యువకుడు స్నేహితులు అయ్యారు. ఒకే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో చదువుతున్న యువతి, యువకుడు టచ్ లో ఉన్నారు. కరోనా వైరస్ కారణంగా లాక్ డౌన్ అమలు చెయ్యడంతో కొంతకాలంగా అమ్మాయి ఇంటికే పరిమితం అయ్యింది. కాలేజ్ అబ్బాయి పిజీలో నివాసం ఉంటున్నాడు. పీజీలో ఉంటున్న యువకుడిని కలవడానికి ఆమె అక్కడికి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో మద్యం సేవించిన ఆ యువకుడు ఆమె మీద అత్యాచారం చేశాడు. రాత్రి ఆలస్యంగా ఇంటికి వెళ్లి ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు విషయం చెప్పింది. బాధితురాలిని వెంటపెట్టుకుని వెళ్లిన ఆమె తండ్రి ఇంజనీరింగ్ యువకుడి మీద కేసు పెట్టారు. కాలేజ్ అమ్మాయి మీద లైంగికదాడి జరిగిందని ప్రాథమిక విచారణలో వెలుగు చూడటంతో ఆమె స్నేహితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అత్యాచారం జరిగిన సమయంలో ఆమె మద్యం సేవించిందా ? లేదా ? అని పోలీసు అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.

English summary

Friends: An engineering student in Kolkata allegedly raped his classmate last week on Friday. Reportedly, the incident took place at the accused's paying guest accommodation when the girl had gone to visit.