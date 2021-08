Handsome CM: సార్... మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు, రోడ్డు మీద సీఎంకు పవర్ ఫుల్ పంచ్, రమ్యా ఎవరు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/క్రిష్ణగిరి/బెంగళూరు: ప్రజల సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించడానికి ఆ సీఎం సిద్దంగా ఉన్నారు. మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన సీఎం ప్రజలు సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి, వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్టొనగానికి ఓ జిల్లాకు వెళ్లారు. అందరు ప్రజల లాగే ఓ సామాన్య మహిళ ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆమె సమస్య గురించి సీఎంకు వివరించడానికి రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉంది.

అందరితో పాటు గుంపులో గోవిందా అంటూ ఆమె నిలబడింది. సీఎం కారు నిలుతారని, తాను మాట్లాడాతాను అని ఆమె ఊహించలేదు. అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతతో వెలుతున్న సీఎం కాన్వాయ్ ఆ మహిళ నిలబడి ఉన్న చోట ఆగింది. వెంటనే సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కారు డోడ్ తియ్యడంతో సీఎం కారు దిగారు. ఆ సమయంలో అక్కడ నిలబడి ఉన్న మహిళ సార్ మీ ముఖానికి వేసుకున్న మాస్క్ తీస్తారా, ఒక్కసారి నేరుగా మిమ్మల్ని చూడాలని చెప్పింది. వెంటనే చిరునవ్వుతో సీఎం ముఖానికి ఉన్న మాస్క్ తీశారు. సీఎంను నేరుగా అతి దగ్గర నుంచి చూసిన ఆ మహిళ సార్ మీరు చాలా హ్యాండ్సమ్ గా, స్మార్ట్ గా ఉన్నారు, ఈ వయసులో కూడా మీరు చాలా అందంగా కనపడుతున్నారు అని చెప్పడంతో అక్కడ ఉన్న సమాన్య ప్రజలు, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది, అధికారులు, మంత్రులు షాక్ అయ్యారు.

ఏదో సమస్య పరిష్కరించాలని సీఎంకు మనవి చేస్తుంది అనుకుంటే ఈమె ఏమిటి వచ్చిన పని మరిచిపోయి సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమా నరసింహాలో రమ్యకృష్ణ రజనీకాంత్ కు వేసినట్లు పంచ్ డైలాగ్ వేసింది అని అనుకున్నారు. అయితే ఆమె చెప్పిన మాటకు నవ్వుకున్న సీఎం ఆమె చేతిలో ఉన్న వినతి పత్రం తీసుని మీకు తరువాత ఫోన్ చేస్తానని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. సీఎం స్మార్ట్ గా ఉన్నావని ఆయనకే డైరెక్టు చెప్పిన రమ్యా ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యారు. అంతే కాదు తరువాత సీఎం రమ్యాకు ఫోన్ చెయ్యడం, ఆమె సీఎంతో మాట్లాడిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. సీఎంతో మాట్లాడిన రమ్యా ఎవరు ?, ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏమిటి ?, కాలేజ్ లో చదివే కూతురు ఉన్న ఆ మహిళ సీఎంకు అంత డైరెక్టుగా మీరు చాలా స్మార్ట్ ఉన్నారని ధైర్యంగా ఎలా చెప్పింది ? అంటూ పెద్ద ఎత్తున చర్చ మొదలైయ్యింది.

Illegal affair: బలంగా ఉన్న భార్యకు 50 మంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్, భర్తను చంపేసి ప్రియుడితో, షాక్ !

English summary

Handsome CM: Tamil Nadu CM MK Stalin spoke with a woman via phone call who he met on roadside in Krishnagiri district. The woman said, MK Stalin is looking very beautiful despite his age.