jump: పైన ఇంటిలో అంకుల్, కిందింటి ఆంటీ ఎస్కేప్, ఒకే బిల్డింగ్ లో జంబలకడి జారు మిఠాయి, కసితీరా !

బెంగళూరు/హైదరాబాద్: దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. దంపతులకు పిల్లలు ఉన్నారు. దంతులు రెండో అంతస్తులో నివాసం ఉంటున్నారు. కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో నివాసం ఉంటున్న దంపతులు హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. వారికి పిల్లలు ఉన్నారు. ఒకే బిల్డింగ్ లో నివాసం ఉంటున్న కుటుంబ సభ్యులకు పరిచయం ఉంది. పైగా ఇద్దరు ఒకే మతానికి చెందిన వారు కావడంతో నిత్యం టచ్ లో ఉన్నారు. వీకెండ్, పండుగలు ఇలా అకేషన్స్ లో రెండు కుటుంబాలు కలుస్తున్నాయి. ఇక అక్కడ మొదలైయ్యింది అసలు స్టోరీ. పైన ఇంటి అంకుల్, కిందింటి ఆంటీ జంబలకడి జారు మిఠాయి లవ్ స్టోరీతో అందరూ బిత్తరపోయారు. జంబలకడి జారు మిఠాయి కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Illegal affair: Two families in the same building, uncle of the house above, aunty jump of the house below, with a movie style love story.