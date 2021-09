పంజాబ్ పరిణామాలు: సిద్దూ రాజీనామా ఎందుకు చేశాడంటే..? సీఎం చరణ్ జిత్ సింగ్ చన్నీ కింకర్తవ్యం

India

పంజాబ్ రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారిపోయాయి. ఎప్పటినుంచో అమరీందర్ సింగ్ వర్సెస్ సిద్దూ మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయి. అవీ ఇటీవల పిక్‌కు చేరగా.. అమరీందర్ సింగ్ సీఎం పదవీకి కూడా రాజీనామా చేశారు. సిద్దుకు అంతకుముందే పీసీసీ చీఫ్ పదవీని కట్టబెట్టారు. వచ్చే ఏడాదిలో ఎన్నికలు ఉన్నందున దళితనేత చరణ్ సింగ్‌కు ముఖ్యమంత్రి పదవీ బాధ్యతలను ఇచ్చారు. అయినా వివాదం సద్దుమణగలేదు. అమరీందర్ సింగ్.. బీజేపీ అగ్రనేతలతో భేటీ అనే వార్తలతో పంజాబ్ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. ఆ వెంటనే సిద్దూ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. పీసీసీ చీఫ్ పదవీకి రాజీనామా చేశారు. ఇదీ పంజాబ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రకంపనలు రేపింది. ఇంతకీ సిద్దూ రాజీనామా ఎందుకు చేశారు..? పంజాబ్ ప్రభుత్వంపై ఏ మేరకు ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసుకుందాం పదండి.

Navjot Singh Sidhu resigns to punjab pcc chief post because of Rana Gurjit Singh’s return to the Punjab cabinet. he is disappointed with the ranas inducted to cabinet.