Wife: భర్త ఫ్రెండ్ ను గిల్లిన వల్లి, మొగుడు ముందే క్రిమినల్, సైలెంట్ గా ఉంటే కిక్కు లేదని ?

చెన్నై/మదురై: దంపతులు మాత్రమే నివాసం ఉంటున్నారు. ఓ కేసులో భర్త జైలుకు వెళ్లాడు. జైల్లో ఉన్న భర్తను బయటకు తీసుకురావడానికి అతని భార్య ప్రయత్నించింది. భర్త స్నేహితుడు అతనికి బెయిల్ ఇప్పించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇదే సందర్బంలో భర్త స్నేహితుడు ఆమె ఇంటికి పదేపదే వెళ్లాడు. ఒంటరిగా ఉన్న మహిళ ఆమె భర్త స్నేహితుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేసింది. చివరికి భర్త జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడు. అసలే నేరస్తుడు, అసలు మ్యాటర్ తెలీకుండా ఉంటుందా చెప్పండి. భర్త అతని ఫ్రెండ్స్ కు అదిరిపోయే మంచి మందు పార్టీ ఇచ్చాడు. అక్కడ అసలు స్కెచ్ వేసిన భర్త అతని భార్య ప్రియుడిని చంపేసి హస్తిపంజరం మాత్రమే పోలీసులకు చిక్కేటట్లు ప్లాన్ చేశాడు.

Friends: మందు పార్టీ, అమ్మాయి విషయంలో ?, ఫ్రెండ్ ను చంపి వీడియోలు వాట్సాప్ లో షేర్ !

Wife: A young man who had an illicit relationship with his wife while the friend was in jail. The husband who got out of jail on bail threw a liquor party and killed his friend in Madurai in Tamil Nadu.