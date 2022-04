Wife: భర్తకు హ్యాండ్ ఇచ్చి పుట్టింటిలో మకాం వేసిన భార్య, మరదలిని లేపుకుపోయిన భర్త, మతిపోయింది !

India

పాట్నా/బీహార్: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన యువతిని వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న సమయంలో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు. పిల్లలతో కలిసి దంపతులు సంతోషంగానే ఉన్నారు. రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. భర్త తీరుతో అతని భార్య విసిగిపోయింది. కొన్ని నెలల క్రితం భార్య ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. భార్యను ఇంటికి పిలుచుకుని రావాలని భర్త అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అయితే పుట్టింటి దగ్గరే బాగుంది అనుకున్న భార్య నేను నీతో రాను అని భర్తకు తేల్చి చెప్పింది. భార్య పోతేపోయింది అంటూ భర్త అతని మేనత్తకూతురిని లేపుకుని వెళ్లిపోయాడు. నా కూతురిని కిడ్నాప్ చేశాడు అంటూ మేనల్లుడి మీద అమ్మాయి తండ్రి కేసు పెట్టాడు. పోలీసులు అత్తకూతురిని లేపుకుపోయిన యువకుడిని పట్టుకున్నారు. అయితే తనకు బాల్య వివాహం చెయ్యాలని తన తల్లిదండ్రులు ప్రయత్నించారని, తనను తన బావ రక్షించాడని అమ్మాయి ఆమె తల్లిదండ్రుల మీద రివర్స్ కేసు పెట్టింది. ఒకరి మీద ఒకరు కేసులు పెట్టుకోవడం, అమ్మాయి మైనర్ కావడంతో పోలీసులకు మతిపోవడంతో పై పోలీసు అధికారులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

Illegal affair: కొత్త పెళ్లి కూతురు, పుట్టింటి పక్కన ప్రియుడితో ఎంజాయ్, భార్య చీరతో కొత్త పెళ్లి కొడుకు, అంతే

English summary

Wife: A man eloped with his minor sister-in-law after his wife refused to go back home with him. The incident was reported from a village in Bihar.