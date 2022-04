Wife: ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి అందమైన భార్య, టాన్స్ ఫర్ చెయ్యాలంటే నీ భార్యను ఒక్క రాత్రికి ఇచ్చేయ్, ఆఫీసులో !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ లఖీంపూర్: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నాడు. విద్యుత్ శాఖలో ఉద్యోగం చేస్తున్న అతను భార్య, పిల్లలతో సుఖంగా జీవించాలని ఆశపడ్డాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో బదిలీలు, ప్రమోషన్లు సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంటాయి. అయితే లైన్ మెన్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి ఆఫీసులోకి ఓ ఇంజనీరు బదిలీ అయ్యి రావడంతో అక్కడ అతనికి సినిమా కష్టాలు మొదలైనాయి. సంతోషంగా సాగిపోతున్న ఆతని జీవితం మలుపుతిరిగింది. సంతోషంగా సొంత ఊరిలో ఉద్యోగం చేసుకుని భార్య, పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్న వ్యక్తికి వేరే ఊరికి బదిలీ అయ్యింది. చాలాకాలం పాటు సొంత ఊరి నుంచి ఉద్యోగం చెయ్యాల్సిన ప్రాంతానికి ప్రతిరోజూ వెళ్లి వస్తున్న వ్యక్తి అనారోగ్యానికి గురైనాడు. ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం ప్రయాణం చేసి ఉద్యోగం చెయ్యడం కష్టంగా ఉండటం, పిల్లల చదువుల కోసం కాపురం మార్చడం కష్టం కావడంతో అతను ఎలాగైనా సొంత ఊరికి బదిలి చేయించుకోవాలని అనుకున్నాడు.

ఇదే విషయంలో తనను సొంత ఊరికి బదిలి చెయ్యాలని అతని ఆఫీసులో ఉద్యోగం చేస్తున్న ఇంజనీరుకు మనవి చేశాడు. లైన్ మెన్ కు బదిలి ఎంత అవసరమో గుర్తించిన ఇంజనీరు ఓ కోరిక కోరాడు. నువ్వు నీ భార్యను ఒక్కరాత్రి పూర్తిగా నాకు అప్పగించు, తరువాత నీ ట్రాన్స్ ఫర్ విషయం ఓ కొలక్కి వచ్చేస్తుందని చెప్పాడు. లైన్ మెన్ తనను బదిలీ చెయ్యాలని ఎంత వేడుకున్నాడు. ఇంజనీరు మాత్రం అతని అందమైన భార్యను ఒక్కరాత్రి అప్పగించాలని పదేపదే పట్టుబట్టాడు. తనను సొంత ఊరికి ట్రాన్స్ ఫర్ చెయ్యడానికి తన భార్యను రాత్రి మొత్తం అనుభవించాలని ఆశపడుతున్న ఇంజనీరు టార్చర్ తట్టుకోలేకపోయాడు. అంతే విద్యుత్ శాఖ ఇంజనీరింగ్ కార్యాలయం దగ్గరకు వెళ్లిన వ్యక్తి నీకు నా భార్య కావాలా రా ? అంటూ శరీరం మీద డీజల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నడిరోడ్డు మీద నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నా అతని ప్రాణాలు కాపడానికి ఎవ్వరూ సాహసం చెయ్యకుండా దానిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యాలని స్థానికులు పోటీ పడ్డారని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Wife: An Uttar Pradesh Power department employee, who had sought transfer, committed self-immolation in the state's Lakhimpur Kheri district after his boss allegedly asked him to send his wife for a night if he wanted a change in his posting.