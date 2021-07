డెల్టా కంటే డేంజరస్ వేరియంట్ లాంబ్డా .. ఇప్పటి వరకు 30 దేశాల్లో వ్యాప్తితో కొత్త భయం

International

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి యావత్ ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోంది. రోజుకో రూపం మార్చుకుంటున్న కరోనా మహమ్మారి కొత్త భయాలకు కారణమవుతుంది. ఓ వేరియంట్ నుండి ఉపశమనం పొందగానే మరో వేరియంట్ రూపంలో దండయాత్ర మొదలుపెడుతుంది. నిన్నటిదాకా డెల్టా వేరియంట్ ను ఆందోళనకర వైవిధ్యంగా అందరూ భావిస్తే, అంతకుమించి ప్రమాదకరమైన మరో వేరియంట్ కేసులు తాజాగా వెలుగు చూస్తున్నాయి.

English summary

A new COVID-19 strain called 'Lambda' is much more dangerous than the Delta variant, said the UK Health Ministry adding that it has been detected in more than 30 countries in the past four weeks.