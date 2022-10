International

oi-Shashidhar S

విమానంలో ఉండి పై నుంచి చూస్తేనే భ‌యం వేస్తోంది. ఒక స్కై డైవ్ చేసేవారికి గుండె ధైర్యం బాగానే ఉండాలి అవును వారు చాలా ధైర్యవంతులు అయి ఉంటారు. మ‌రీ స్కై డైవ్ చేస్తూ.. ఫుడ్ తిన‌డం అంటే మాములు విష‌యం కాదు క‌దా... నిజ‌మే.. కానీ ఒక‌రు అలా చేశారు. ఆ వీడియోను ఇన్ స్టాలో షేర్ చేయ‌డంతో వైర‌ల్ అవుతుంది. ఆ వీడియో చూసి.. అమ్మాయి ధైర్యం సాహ‌సాలు ఎలా ఉన్నాయో లుక్కేయండి.

English summary

Instagram video creator Mckenna Knipe has ticked it off her bucket list by eating burger at 10,000 feet while skydiving. video opens with Knipe showing the camera she is relishing burger from Impossible Foods while wearing helmet and hovering on parachute.