మహానంది ఆలయంపై డ్రోన్ కలకలం.. ఆలయ సిబ్బందికి టెన్షన్; అసలేం జరిగిందంటే!!

Kurnool

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రాల పై డ్రోన్ల సంచారం కలకలం గా మారింది. గతంలో శ్రీశైలం ఆలయం పై డ్రోన్ కెమెరాలు సంచరించడం ఆందోళనకు గురి చేయగా, ప్రస్తుతం మహానంది ఆలయం పై డ్రోన్ల సంచారం ఆలయ అధికారులకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

The drone movement over the Mahanandi temple has caused a stir. The temple staff who tried to catch the assailant filed a complaint with the police as he escaped.