ఆమెకు 17.. అతనికి 42, బెడిసిన ఘాటు ప్రేమ.. సూసైడ్ అటెంప్ట్

Nellore

oi-Shashidhar S

ప్రేమ చిగురించటానికి హద్దులు లేవంటారు. సాహిత్యపరంగా బాగానే ఉంటుంది. నాగరిక సమాజంలో కాస్త కష్టమే.. కానీ కొందరు మరచిపోతున్నారు. ప్రేమకు కులం, మతం కాదు.. వయసు కూడా అడ్డు కాదని చెబుతున్నారు. వావి, వరస, కాదు వయస్సు కూడా మరచిపోతున్నారు. తమ కన్నా 25 ఏళ్ల చిన్న వయస్సు గల బాలికతో ప్రేమాయణం సాగించాడు ప్రబుద్దుడు.. ఆమె మైనర్ కావడం విశేషం. ఈ ఘటన నెల్లూరులో జరిగింది.

ramaiah and minor girl suicide attempt at nellore lodge. they are love each other. ramaiah age is 42 that girl is 17 years old only.