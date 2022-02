కేసీఆర్ కు బుద్ధుందా; కల్వకుంట్ల రాజ్యాంగం కావాలా? బీజేపీ భీమ్ దీక్షలో బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి భారత రాజ్యాంగం పై చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. ముఖ్యంగా బిజెపి నేతలు సీఎం కేసీఆర్ రాజ్యాంగాన్ని అవమానించినందుకు క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందేనని తేల్చి చెబుతున్నారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని వ్యాఖ్యలు చేసి, భారత రాజ్యాంగం రాసిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ను కెసిఆర్ అవమానించారని ప్రజలకు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్న బిజెపి నేతలు గురువారం నాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భీమ్ దీక్షలు నిర్వహించారు.

English summary

Bandi Sanjay slams KCR has not any common sense that he is talking about changing the constitution. KCR wants Kalvakuntla constitution, Bandi Sanjay, who participated in the BJP bheem initiation, targeted KCR.