బాల్క సుమన్ హంతకుడు.!కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక విచారణ జరిపిస్తామన్న జగ్గారెడ్డి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ప్రభుత్వ విప్ బాల్క సుమన్ పై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేసారు. వచ్చే నెల ఏడో తారీఖున ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన పట్ల బాల్క సుమన్ ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంటున్నారని జగ్గారెడ్డి ప్రశ్నించారు. బాల్క సుమన్ తన గడ్డంలో ఉన్న ఒక వెంట్రుకతో సమానమన్నారు జగ్గారెడ్డి. అంతే కాకుండా ఉద్యమ సమయంలో విద్యార్థులను బాల్క సుమన్ చంపిన అంశం తనవద్ద కొందరు వ్యక్తులు ప్రస్తావించినట్టు జగ్గారెడ్డి గుర్తు చేసారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ కేసులపై విచారణ జరిపిస్తామని జగ్గారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు.

English summary

Jaggareddy recalled that some people had mentioned to him that Balka Suman had killed students during the movement. Jaggareddy made sensational remarks that the cases would be investigated once the Congress government came to power.