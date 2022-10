ఫిరాయించిన నేతలు టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నా పనిచేసేది బీజేపీకే: ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ని టార్గెట్ చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ లోని ముఖ్య నాయకులను టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రయత్నం జోరుగా సాగుతుందని పేర్కొన్న ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు, ఇప్పటివరకు పార్టీ ఫిరాయించిన నేతలందరూ భౌతికంగా అక్కడ ఉన్నా మనసు మాత్రం బిజెపి లోనే ఉందని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీ ఫిరాయించిన నేతలు టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నా పనిచేసేది బీజేపీకే నంటూ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

MLA Raghunandan Rao, who was participating in the by-election campaign in Munugode, made sensational comments that the leaders who defected even if they were in the TRS, they work for the BJP.