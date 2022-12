తెలంగాణా మంత్రుల మైండ్ డైవర్షన్.. కేసీఆర్ వ్యూహానికి చెక్ పెట్టటంలో బీజేపీ సక్సెస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల కోసం ఇప్పటి నుంచే మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లాలని సీఎం కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేసినా మంత్రులు ఆ పని చేయలేక పోతున్నారు. ప్రస్తుతం మంత్రులను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఐటీ, ఈడీ దాడులు వేధిస్తున్నాయి. ఎప్పుడూ ఎవరిపైన కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు దాడిచేస్తాయి అన్నది అర్థం కాని పరిస్థితిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రులు ఉన్నారు. టి ఆర్ ఎస్ వర్సెస్ బిజెపి ఆడుతున్న గేమ్ లో, సీఎం కేసీఆర్ కు ప్రధాని మోడీ కి మధ్య జరుగుతున్న ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం లో మంత్రులు పావులుగా మారారు.

English summary

It is said that BJP's game plan to divert the minds of Telangana ministers who wanted to focus on elections in Telangana was successful. As the raids by the central investigation agencies continue, tension is visible among the ministers.