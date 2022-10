ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలులో తెరవెనుక బీఎల్ సంతోష్‌, తుషార్, సునీల్ బన్సాల్ పేర్లు .. కొత్త చర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు కొత్త మలుపులు తిరుగుతోంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను ఒక్కొక్కరికి వంద కోట్లు ఇచ్చి కొనుగోలు చేయాలని బిజెపి, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి ఫాంహౌస్లో ముగ్గురు స్వామీజీలతో చర్చలు జరిపినట్టు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపిస్తోంది.

ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఇది మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలు అవుతామన్న భయం తో టిఆర్ఎస్ ఆడుతున్న కొత్త డ్రామా అని బిజెపి ఈ ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. అంతేకాదు ఏకంగా బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తడిబట్టలతో యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ముందు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలుతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ప్రమాణం చేశారు.

English summary

As the names of BL Santhosh, Tushar, and Sunil Bansal are heard behind the scenes in the purchase of MLAs, there will be a new discussion about whether the big heads of the BJP will be involved in this case.